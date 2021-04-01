شكرا لمتابعة خبر عن جامعة تشترط "التنورة" على الطالبات لأداء اختبارات الماجستير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

علمت صدى من مصادرها أن جامعة سعودية اشترطت على الطالبات للدخول لإداء اختبارات القبول للماجستير ارتداء "التنورة".

وأوضحت المصادر أن الجامعة وضعت العديد من الشروط على الطالبات للدخول لإداء اختبارات القبول، أبرزها عدم السماح بارتداء البنطال والالتزام بـ"التنورة".

وقالت العديد من الطالبات أن الجامعة منعتهن من دخول قاعات الاختبارات، بسبب شروط وصفوها بالمعرقلة لهن بدون داعٍ.