شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمين حائل يشارك الفرق الرقابية في الجولات المفاجئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

شارك سعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو رأس الفرق الرقابية بالجولات المفاجئة التي نفذتها على المولات والمراكز والمجمعات التجارية والمطاعم والكافيهات ، وذلك لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، و التأكيد على لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

كما وجه سعادته رؤساء البلديات بالوقوف ميدانياً ومشاركة الفرق أثناء جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مشيراً أن هذه الجهود التي تبذلها امانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله – و وفق توجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

كما يدعو أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية عبر قنوات التواصل مع الأمانة أو الاتصال على الرقم 940 او تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الاجهزة الذكية .