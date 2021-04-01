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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم مقطع فيديو تم تصويره في الحرم المكي لشخص وهو يصرخ بين المصلين و يدعو للدولة الإسلامية حيث أثار فزع مرتادي الحرم .

وظل يردد شعارات المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، فيما اتبعه رجال الأمن بطريقة لا تمثل خطراً على المصلين، وألقوا القبض عليه.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الشخص الذي ظهر في الفيديو “داعشي” من الفئة الضالة .. وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات المعنية لكشف ملابسات الواقعة.





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد القبض على إرهابي بالحرم المكي يصرح و يردد عبارات المنتمين لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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