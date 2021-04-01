قاوموا رجال الأمن.. القبض على 3 أشخاص تورطوا بسرقة المركبات لاستخدامها في جرائم سلب تحت تهديد السـلاح في الرياض

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ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص تورطوا بسرقة سيارة لاستخدامها في جرائم سلب تحت التهديد بالسلاح في عدد من أحياء الرياض.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين هم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد تورطوا أيضاً في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على الاستراحات وسرقة مقتنياتها ومقاومة رجال الأمن عند القبض عليهم.
وأكدت أنه ضُبط بحوزتهم سلاحان من نوع مسدس ومواد مخدرة و8 لوحات مسروقة لعدد من المركبات، وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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