وزير الإعلام المكلف يوضح وضع مخططات شمال الرياض بعد إيقافها (فيديو)

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قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أمس (الأربعاء)، إنه لا شك أن هناك من تأثر من قرار إيقاف مخططات شمال الرياض، إلا أنه إذا نُظر للمصلحة العامة، سنجد أن القرار يعمل لصالحها، وهي تفوق المصلحة الخاصة.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي، أن المحصلة في النهاية تعود على مدينة الرياض والمملكة ككل، خاصة بعد أن أعلن ولي العهد أن الرياض ستكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وأنها الآن في مرحلة إعادة تخطيط وتنظيم وتوزيع، فبالتالي سيتضرر البعض، لكن المصلحة الأكبر والأعم على المدى الطويل ستكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية.

وأشار إلى أنه حسب ما يعلم فإنه خلال الأسابيع القادمة ستقوم الهيئة الملكية لتطوير الرياض بالإعلان والإفصاح عن آخر مستجدات هذا الموضوع.

Source akhbaar24.argaam

