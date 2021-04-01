بيع أرض “سعودي أوجيه” بحي حطين بقيمة تجاوزت المليار ريال

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فازت شركة الدارة للتطوير العقاري في مزاد النخبة “قصور حطين”، أمس (الأربعاء)، بالمزاد على قطعة أرض مملوكة لشركة سعودي أوجيه، بحي حطين شمال غربي مدينة الرياض.
وأسفر المزاد عن بيع قطعة الأرض، التي بلغت مساحتها 484.9 ألف م2، بسعر 2010 ريالات للمتر المربع الواحد، حيث بلغ إجمالي القيمة 1.051 مليار ريال، فيما قُدّرت قيمة الأرض بـ 1.023 مليار ريال، شاملة التصرفات العقارية.
يُذكر أن المحكمة التجارية في الرياض قررت تصفية شركة “سعودي أوجيه”، وتنفيذ كل المواد الخاصة بنظام الإفلاس، وذلك لعدم تنفيذ الشركة أحكاما قضائية ضدها، بمطالبات لدائنين تبلغ 21 مليارًا.
Source akhbaar24.argaam
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