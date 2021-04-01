القبض على قائد المركبة الذي دهس شخصاً عمداً.. و”شرطة الرياض” تكشف ملابسات الحـادث

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كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، ملابسات حـادث قيام قائد مركبة بدهس شخص عمداً مرتين في أحد شوارع العاصمة، والذي تم تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرائد الكريديس أن الشخص الذي تعرض للدهس قد توفي، فيما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وبيّن أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه؛ نتيجة خلاف بينهما، وأنه كان تحت تأثير المسكر وقت ارتكاب الجريمة، وضبطت مادة مسكرة في مركبته.

وأضاف أن الجهات المعنية قامت بإيقاف الجاني واتخذت كل الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وأحالته للنيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا مراقبة، أظهر قيام قائد مركبة بدهس شخص بشكل متعمد كان يسير في أحد شوارع مدينة الرياض، ثم ترجل من مركبته وركله وسحبه إلى الشارع ودهسه مرة أخرى ما أدى إلى وفـاته، قبل أن يغادر الجاني الموقع.

Source akhbaar24.argaam

