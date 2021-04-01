مصطفى الكاظمي يغادر السعودية بعد أداء مناسك العمرة

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السعودية، بعد انتهاء زيارته الرسمية للمملكة وأداء مناسك العمرة.

وذكرت إمارة مكة- عبر تويتر- أن مصطفى الكاظمي غادر جدة، اليوم، بعد أن أدى مناسك العمرة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقد جلسة مباحثات أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض.

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