«تنبيهات الأرصاد»: أتربة على الرياض والقصيم.. وسحب رعدية بحائل والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (الخرج - الدرعية - الزلفي - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء)، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة التاسعة ساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة القصيم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل (البكيرية - الرس - المذنب - بريدة - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء).

كما أصدر المركز تنبيها إلى منطقة حائل تضمّن رياحًا نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (الحائط - السليمي - الشملي - بقعاء - حائل - سميراء - موقق)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة المدينة المنورة تضمنت رياحًا نشطة وسحب رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل (الحناكية - المهد - وادي الفرع).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية.

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