وزارة الموارد البشرية بالرياض تعرّف 12 جهة حكومية بخدمات «مسار»

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اللقاء التعريفي الثاني عن المنصة الإلكترونية "مسار" وما تتيحه من خدمات بحضور مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي ومساعده للعمليات عبدالرحمن العمر وممثلي 12 جهة حكومية من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية فيها.

بدأت الورشة التي أقيمت عبر الاتصال المرئي بكلمة ترحيبية للدكتور الحربي، أوضح فيها أهمية مثل هذه اللقاءات لاستمرار التواصل بين الجهات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من خلال تعريف موظفيها بمستجدات اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، مثل المواد المتعلقة بالترقيات والنقل والتظلمات وبياناتي، وكيفية احتساب والاستفادة من المؤهلات والخبرات وفق دليل التصنيف.

يذكر أن الورشة استهدفت ممثلي الجهات الحكومية في وزارة الحرس الوطني والحج والعمرة والطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنقل والاقتصاد والتخطيط والبيئة ورئاستي البحوث العلمية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكلية الملك خالد العسكرية.

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