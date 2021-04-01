السعودية تتصدر التعافي.. 14.8 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج

أوضح مركز الإحصاء الخليجي أنه تم إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت نسب التعافي من الفيروس.

وذكر المركز أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (31 مارس 2021)، فإنه تم منح (14,829,279) جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (1,566,310)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (1,482,547)، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (11,965).

وحول نسب التعافي من الفيروس، أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن السعودية تصدرت القائمة بنسبة 96.9%، ثم الإمارات بنسبة 96.5%، والبحرين 93.6%، والكويت 93.3%، وقطر 91.2%، وسلطنة عمان 90.4%.

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