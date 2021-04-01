أخذ لقاح كورونا وإبر الإنسولين في رمضان.. «الخثلان» يوضح الحكم الشرعي

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم أخذ الإبر في نهار رمضان، مشيرًا إلى أن إبر الإنسولين ولقاح كورونا لا تفسد الصيام.

وقال الخثلان في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن الإبر نوعان، إبر مغذية مثل التي يأخذها بعض المرضى وهي تفسد الصوم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، والنوع الثاني إبر علاجية سواء تتم في العضل أو الوريد، والرأي الراجح فيها أنها لا تفسد صوم رمضان لأنها ليست في حكم الأكل والشرب.

وأضاف الشيخ الخثلان، أن ضوابط ما يفسد الصوم هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، وعندما نطبق ذلك على الإبر العلاجية فهي ليست منصوصا عليها وليست في معنى المنصوص كالأكل والشرب، وعلى ذلك فإبر الإنسولين لا تفسد الصيام، والإبر العلاجية كلها لا تفسد الصيام، كما أن لقاح كورونا هو من جنس الإبر العلاجية وبالتالي فإنه لا يفسد الصيام

حكم أخذ الإبر أثناء الصيام؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/3kZNHNGBxm pic.twitter.com/RmZKx6Ycu5 — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 31, 2021

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