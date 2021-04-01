وزارة الداخلية تنفذ القصاص في قاتل محمد وسلطان العجمي بالرياض

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض، بعدما أقدم المدعو، معجب بن حزام بن سالم العجمي (سعودي الجنسية)، على قتل: محمد بن معجب بن فهد العجمي، وسلطان بن سالم بن معجب العجمي (سعوديي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليهما، ما أدى لوفاتهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (معجب العجمي)، اليوم الخميس، بمدينة الرياض، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.