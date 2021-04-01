قائد مركبة يوثق سرعته العالية.. ومرور الطائف يحيله للجهة المختصة

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة بمحافظة الطائف، وثق قيادته للسيارة بسرعة عالية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور- عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المتهور إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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