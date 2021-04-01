للحصول على «سيارة بديلة» من الوكيل.. هيئة حقوق الإنسان تحدد 3 شروط

أوضحت هيئة حقوق الإنسان ثلاثة شروط لحصول المستهلك على سيارة بديلة حال عدم إصلاح الوكيل لعيب متكرر في السيارة المشمولة بضمان.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان أنه إذا لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكـرر في السيارة المشمولة بضمان، فللمستهلك الحق فــي الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السيارة الأصل أو على قيمتها وقت الشراء وفقاً للشروط.

وأضافت أن ذلك يتم وفقا للشروط التالية:

أولًا: أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها.

ثانيًا: أن يستنفذ الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح 25 يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

ثالثًا: إذا اختار المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل، فعليه مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة يحدد بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

اقرأ أيضا:

«حقوق الإنسان» توضح الإجراء المتَّبَع عند الابتزاز والتشهير واختراق حسابات التواصل الاجتماعي