صور تسجل أداء رئيس حكومة العراق لمناسك العمرة

أدى رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مناسك العمرة، وذلك خلال زيارة الرسمية للمملكة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقبال مصطفى الكاظمي لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

ووصل الكاظمي -في وقت سابق- إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستقبله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقد جلسة مباحثات أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض.

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