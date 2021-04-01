مصطفى الكاظمي.. رئيس حكومة العراق يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس حكومة العراق، مصطفى الكاظمي، مناسك العمرة، اليوم الخميس، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقد جلسة مباحثات أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.

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