تنفيذ القصاص في طاعن اليمني «أحمد الفقي» بسكين في مكة المكرمة

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدما أقدم محمد إسماعيل محمد سليمان (باكستاني الجنسية)، على قتل أحمد محمد الفقي (يمني الجنسية)، ذلك بطعنه بسكين عدة طعنات؛ ما أدى لوفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (محمد إسماعيل)، اليوم، بمكة المكرمة، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.