الكاظمي يصل جدة.. وأمير مكة يستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مدينة جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل.

وذكرت إمارة مكة أن رئيس الوزراء في جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي، وصل إلى مدينة جدة، وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقد جلسة مباحثات أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.

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