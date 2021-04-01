القصاص بباكستاني قتل يمني طعنا بالسكين

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بمكة المكرمة، في محمد إسماعيل محمد سليمان - باكستاني الجنسية، لإقدامه على قتل أحمد محمد الفقي - يمني الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صكًا يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الأستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني.