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القتل قصاصا لمواطن أطلق النار على شخصين بالرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في مدينة الرياض، في معجب بن حزام بن سالم العجمي - سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل/ محمد بن معجب بن فهد العجمي - سعودي الجنسية - وسلطان بن سالم بن معجب العجمي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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