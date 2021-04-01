السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تحتفي بالأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان‬



حفر الباطن 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

احتفت صحة حفر الباطن أمس بفعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، وذلك سعياً لتعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان والعناية بها.

وتضمنت الفعاليات أركاناً توعوية، وتوزيع مطويات ونشرات توعوية وتثقيفية، إضافة إلى عيادة متنقلة لفحص الزوار وتقديم الاستشارات والنصائح لهم.

فيما تواصل صحة حفر الباطن في أحد المراكز التجارية تفعيل مبادرة ‫"صحة أسنانك صحة" التي تعنى بأهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان وتقديم الخدمات الوقائية والتوعوية.

كما فعل مركز طب الأسنان التخصصي مبادرة "صحة أسنانك صحة" التي تقام على مدى شهر، بهدف تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، وتستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك وفق جدول لأيام الأسبوع والفئات العمرية.

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13:58ت م

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