السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم الاجتماع الثاني للجنة المؤقتة للملكية الفكرية الأحد المقبل



القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة المؤقتة للملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك يوم الأحد المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن هذه اللجنة تعد لجنة مؤقتة خاصة بالتفاوض حول إعداد ملحق قانوني للملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مكمل للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

ومن المقرر في هذا الاجتماع استكمال إعداد مسودة الملحق للوصول إلى الصيغة النهائية له من قِبل الدول العربية المشاركة.

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