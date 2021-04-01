

جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 207352 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 60684 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 146668 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن بإستقبال من يشعرون بأعراض

// انتهى //

13:55ت م

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جيزان 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 207352 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 60684 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 146668 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن بإستقبال من يشعرون بأعراض كورونا ، مثل: إرتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو إحتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق”، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز “تأكد” فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الإستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.// انتهى //13:55ت م0095

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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