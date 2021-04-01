السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المشاركين في مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي



تبوك 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، عدداً من المشاركين في مؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي"، المقام تحت رعاية سموه وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، مستمعاً لشرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه، معرباً عن سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.

وقال سموه: إن المملكة دائما رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة, ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير

وفي الختام قدم معالي رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن جميع المشاركين الشكر والتقدير لسمو الأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله سموه من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 م.

// انتهى //

13:51ت م

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تبوك 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، عدداً من المشاركين في مؤتمر "بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي"، المقام تحت رعاية سموه وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، مستمعاً لشرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه، معرباً عن سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.وقال سموه: إن المملكة دائما رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة, ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخراً, تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية ومعززه للجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياه وفق تطلعات سموه - حفظه الله -، وتأكيد للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، مؤكداً سموه حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.وفي الختام قدم معالي رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن جميع المشاركين الشكر والتقدير لسمو الأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله سموه من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 م.// انتهى //13:51ت م0089

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