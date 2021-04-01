السعودية اليوم / مقتل 28 مدنيًا على الأقل في هجوم مسلح بإثيوبيا



أديس أبابا 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 ابريل 2021 م واس

أعلن مفوض شرطة أوروميا أرارسا ميرداسا بإثيوبيا عن مقتل 28 مدنيًا على الأقل في هجوم مسلح بمحافظة أوروميا بوسط البلاد.

وأضاف المسؤول الإثيوبي أن الهجوم وقع عندما فتح متمردون يشتبه بانتمائهم لجيش تحرير الأورومو النار على المدنيين في بلدة بوني بمنطقة ووليغا الغربية، أوقع 28 قتيلًا على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وأشار إلى أن قوات الأمن الإثيوبية شنت هجومًا مضادًا إثر عمليات القتل أسفر عن القضاء على ثلاثة عناصر من متمردي جيش تحرير الأورومو.

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