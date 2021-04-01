السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,315 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 2,315 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 463,759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,499، مشيرة إلى تماثل 2,435 حالة للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 447,790 حالة.

// انتهى //

13:43ت م

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أبوظبي 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 2,315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 463,759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,499، مشيرة إلى تماثل 2,435 حالة للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 447,790 حالة.// انتهى //13:43ت م0085

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