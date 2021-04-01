السعودية اليوم / 33 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 900 معلم ومعلمة مدربين مقيمين بالمدارس لمسابقة مدرستي تبرمج بتعليم الطائف



الطائف 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف البرامج التدريبية عن "ساعة برمجة" ضمن مسابقة "مدرستي تبرمج"، التي أطلقتها مؤخرًا وزارة التعليم على مستوى إدارات التعليم.

وتتضمن الخطة التي أعدتها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات وانطلقت باعتماد وإشراف من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي 33 برنامجًا تدريبيًا تستهدف جميعها المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية لتأهيلهم للإسهام في نقل الخبرات المكتسبة في تدريب المعلمين والمعلمات على المهارات اللازمة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتيها الأولى والثانية.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أهمية المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلاب في التعليم العام وتنمية مهارات تفكيرهم بأساليب أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وتأهيلهم للمسابقات العالمية.

وأضاف أنه يعمل على تنفيذ البرامج التدريبية 13 مدربًا ومدربة مركزية معتمدة بتعليم الطائف تم تأهيلهم وإعدادهم لتدريب ما يقارب 900 معلم ومعلمة كمدربين مقيمين بالمدارس، الذين بدورهم سينقلون الخبرات إلى زملائهم المعلمين والمعلمات بالمدارس, مشيرًا إلى دور قائد المدرسة الفاعل في إعداد خططهم التدريبية بما ينسجم مع سير العملية التعليمية على أن تستهدف جميع المعلمين والمعلمات وتكون خلال فترة اليوم الدراسي وذلك عبر القاعات الافتراضية .

ونوه الخديدي بتكامل الجهود وتظافرها بين الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وعملها كفريق واحد لتحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة التعليم لهذه المسابقة, والأثر الإيجابي الذي ستحققه مسابقة مدرستي تبرمج في صدارة المملكة عالميًا.

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13:43ت م

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