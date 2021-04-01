السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل مراقبة الاجراءات الاحترازية بـ 4409 جولات



جدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

// انتهى //

13:23ت م

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جدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.// انتهى //13:23ت م0079

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