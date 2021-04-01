ع / السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يرعى ختام مسابقة "مدرستي الرقمية"

الأحساء 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واسرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم، الحفل الافتراضي الختامي لمسابقة مدرستي الرقمية "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد"، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، وكرمت خلاله 96 فائزاً وفائزة.وعدّ مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى، المسابقة شاهداً على تعزيز أهمية التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية، وتعليمية بما يتوافق مع طموحات وزارة التعليم، مشيراً إلى تنوع الفئات المشاركة في المسابقة من أولياء أمور والمشرفين والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد المنتجات المحكمة 1730 عملاً، وفاز 96 عملاً من 111 مشاركاً ومشاركة.وهنأ ، الفائزين والفائزات بالمسابقة، منوهاً بما قدمته قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - من دعم واهتمام للتعليم الالكتروني الذي أصبح سمة هذا العصر، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، لاهتمامهما ودعمهما للتعليم في المحافظة، ولسمو محافظ الأحساء على رعايته هذا الحفل، و لوزير التعليم ونائبه واللجان القائمة على إعداد المسابقة في الوزارة على جهودهم في إحداث هذه المسابقة التي كان لها الأثر في إذكاء روح المنافسة بما يحقق المصلحة للتعليم والمتعلم .وتخلل الحفل فيلماً مصوراً عن رحلة مسابقة مدرستي الرقمية، وعرض نموذج أحد الفائزين، عرضت بعدها النتائج، بعدها سلم مدير التعليم الشهادات والجوائز على مدراء الإدارات والمكاتب وبعض الفائزين .// انتهى//.0078 13:23 ت م NNNN



