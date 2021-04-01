السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يدشن ويؤسس مشروعات صحية بـ 79 مليون ريال



سكاكا 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما القطاع الصحي بالمنطقة الملحوظ الذي نجني ثماره اليوم كما سنرى في المستقبل مشاريع أكثر بمتابعة معالي وزير الصحة والقائمين على الوزارة .

وأشاد سموه بعمل منسوبي وزارة الصحة على الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة مما كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على صحة الإنسان والتقليل من أضرارها ، مهيبا بأبناء المنطقة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والعمل تقليل المنحنى الوبائي لتعود - بإذن الله تعالى - الحالات إلى الصفرية التي كانت عليها المنطقة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه ووضع حجر أساس اليوم لعدد من المشاريع الصحية بالمنطقة بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بقيمة بلغت أكثر من 79 مليون ريال ، وذلك بمقر الإمارة.

وأكد وزير الصحة في كلمته أن مسيرة الخير والنماء تتواصل في هذه البلاد في مختلف مناحي الحياة، وقال: ها نحن نلتقي في هذا اليوم حيث نسعد جميعاً بتدشين سموكم عدداً من المشاريع التطويرية الصحية في منطقة الجوف التي تأتي لتجسد ما تحظى به منظومة الخدمات والرعاية الصحية من دعم سخي واهتمام من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بصحة المواطن وجعلها أولوية في جميع الخطط والبرامج التنموية.

وأشار معاليه إلى أن هذه المشاريع التي نشهدها اليوم تندرج ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في مختلف المرافق الصحية وبما يُسهم ـ بإذن الله ـ في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين و المقيمين وكسب رضاهم.

من جهته أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، أن مسيرة بلادنا الطموحة تمضي ولله الحمد بثبات أمام كل المصاعب والمستجدات ، وأن جائحة

حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

13:20ت م

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سكاكا 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما القطاع الصحي بالمنطقة الملحوظ الذي نجني ثماره اليوم كما سنرى في المستقبل مشاريع أكثر بمتابعة معالي وزير الصحة والقائمين على الوزارة .وأشاد سموه بعمل منسوبي وزارة الصحة على الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة مما كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على صحة الإنسان والتقليل من أضرارها ، مهيبا بأبناء المنطقة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والعمل تقليل المنحنى الوبائي لتعود - بإذن الله تعالى - الحالات إلى الصفرية التي كانت عليها المنطقة.جاء ذلك خلال تدشين سموه ووضع حجر أساس اليوم لعدد من المشاريع الصحية بالمنطقة بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بقيمة بلغت أكثر من 79 مليون ريال ، وذلك بمقر الإمارة.وأكد وزير الصحة في كلمته أن مسيرة الخير والنماء تتواصل في هذه البلاد في مختلف مناحي الحياة، وقال: ها نحن نلتقي في هذا اليوم حيث نسعد جميعاً بتدشين سموكم عدداً من المشاريع التطويرية الصحية في منطقة الجوف التي تأتي لتجسد ما تحظى به منظومة الخدمات والرعاية الصحية من دعم سخي واهتمام من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بصحة المواطن وجعلها أولوية في جميع الخطط والبرامج التنموية.وأشار معاليه إلى أن هذه المشاريع التي نشهدها اليوم تندرج ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في مختلف المرافق الصحية وبما يُسهم ـ بإذن الله ـ في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين و المقيمين وكسب رضاهم.من جهته أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، أن مسيرة بلادنا الطموحة تمضي ولله الحمد بثبات أمام كل المصاعب والمستجدات ، وأن جائحة كورونا التي مرت بالعالم جعلت من المملكة مدرسة حديثة في إدارة الأزمات مهما كان تأثيرها، وفي ذات الوقت ظلت عجلة التنمية تدور في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف ، واليوم نتشرف بافتتاح ثمانية مشاريع، ووضع حجر الأساس لستة مشاريع أخرى، جميعها تصب في مصلحة الوطن وتسهم في الحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وعدد من المسؤولين .// انتهى //13:20ت م0077

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