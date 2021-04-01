السعودية اليوم / غرق امرأتين وثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية



طرابلس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

أعلنت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة مكتب ليبيا صفاء مسهلي ، اليوم ، عن غرق امرأتين وثلاثة أطفال، من بين 82 مهاجرًا غير شرعي، عقب تسرب المياه لمركب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.

وأضافت مسهلي في تصريحات صحفية أن القارب انقلب قبالة الساحل الليبي في وقت متأخر من الليل، مشيرة إلى قيام قارب صيد وخفر السواحل الليبيين بإنقاذ نحو 77 مهاجرًا غير شرعي، وإعادتهم إلى الشاطئ.

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13:18ت م

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