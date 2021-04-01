السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يدعو منسوبيه للمشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"



ظهران الجنوب 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، منسوبيها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات للمشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج", التي أطلقتها وزارة التعليم.

وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي أن المسابقة تهدف إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية، والمساهمة في تهيئة الطلبة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، إضافة إلى نشر ثقافة البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم في خطوة لتعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين الطلاب والمعلمين.

وأَضاف أن المسابقة قسمت على مرحلتين المرحلة الأولى تهدف لتفعيل "ساعة برمجة" لتعزيز ثقافة البرمجة والتي تطبق في الفصل الدراسي الحالي من العام 1442، أما المرحلة الثانية فتعرض مشاريع "التصميم الإبداعي" لتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات وتبدأ في الفص الأول من العام الدراسي القادم 1443هـ.

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13:18ت م

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