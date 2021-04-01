السعودية | تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمكة المكرمة ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد إسماعيل محمد سليمان – باكستاني الجنسية – على قتل / أحمد محمد الفقي – يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته.

وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الأستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد إسماعيل محمد سليمان اليوم الخميس 19 / 8 / 1442هـ، بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

