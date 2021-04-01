جامعة الملك عبدالعزيز تدشن المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم، منصة مواعيد مركز اللقاحات بالجامعة المخصصة لمنسوبي الجامعة وذويهم والطلاب والطالبات، التي يمكن من خلالها حجز المواعيد بسهولة ويسر.

أكثر من 50 عيادة

وأثنى عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول، على دعم إدارة الجامعة في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي بالتعاون مع وزارة الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأشار محمود بن شاهين إلى أن مركز اللقاحات بالجامعة يحتوي على أكثر من 50 عيادة ويعمل بها متطوعين ومتطوعات من موظفين وموظفات وطلاب وطالبات الجامعة، وفق أفضل المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية.

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