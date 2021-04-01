شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصًا لوافد طعن آخر بسكين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصاً في بمكة المكرمة ،في محمد إسماعيل محمد سليمان - باكستاني الجنسية ، لإقدامه على قتل أحمد محمد الفقي - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الأستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني .