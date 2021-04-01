شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيكمو» يعتمد مستشفى الملك خالد بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الملك خالد بنجران على عضوية المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم ELSO (الإيكمو) وشهادة التسجيل.

وأوضحت "صحة نجران" أنها شرعت في تقديم برنامج الإيكمو "برنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم"، تزامناً مع انتشار جائحة كورونا، لافتةً إلى تدريب فريق عمل متكامل من الأطباء والتمريض واختصاصي الرعاية التنفسية واختصاصي تروية القلب للعمل على البرنامج ، موضحةً أن فريق العمل وضع السياسات والخطط للبرنامج وفقاً لتوصيات الجمعية العالمية للأكسجة الغشائية.