شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 94 منشأة تجارية مخالفة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 94 منشأة تجارية مخالفة خلال اليومين الماضيين، وذلك ضمن حملات الرقابة على المطاعم وما في حكمها من المنشآت الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية بلغت خلال الـ 48 ساعة الماضية ٢٤٤٣ جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية، تم خلالها رصد ٤٢١ مخالفةً وإغلاق ٩٤ منشأةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية والاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والتخزين الأدوات المستخدَمة وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.