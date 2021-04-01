شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون فحص مخبري بمستشفيات القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت مستشفيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالقصيم، 22564212 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة القصيم" أن مستشفيات القطاع الحكومي أجرت 21763040 فحصاً مخبرياً، فيما أجرت مستشفيات القطاع الخاص 801172 فحصاً مخبرياً، للمرضى والمراجعين، شملت مختلف أنواع التحاليل الطبية "قسم بنك الدم ،وأمراض الدم ، وقسم الفصل الكهربائي الخاص في الهيموجلوبين ، وقسم التدقيق الخلوي ، وقسم الكيمياء الروتينية ، والكيمياء الخاصة ، وقسم الهرمون ، وقسم المناعة ، وقسم الأمصال ، وقسم التطابق النسيجي ، وقسم الأحياء الدقيقة ، وقسم الأنسجة ، وغيرها من الفحوصات المخبرية".