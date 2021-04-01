المسند يتوقع انخفاضاً تدريجياً بالحرارة في هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة اليوم الخميس، في المناطق الشمالية.

كما توقع المسند، أن يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا السبت المقبل، في المنطقة الوسطى والشرقية.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: ” ذروة الموجة المعتدلة إلى الباردة تكون يومي السبت، والأحد ثم تعاود الحرارة في الارتفاع “.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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