سباهي يقرر رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الخميس، رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة.

وقال المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً لعدم تحقيق متطلبات الاعتماد الوطني تقرر رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة في عدة مناطق بالمملكة خلال شهر مارس 2021م”.

تسجيل المنشآت الصحية

وفي وقت سابق أعلن مركز سباهي عن 4 خطوات لتسجيل المنشآت الصحية وهي كالتالي:

• الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لسباهي

• اختيار نموذج تسجيل منشأة صحية

• اختيار نوع المنشأة

• تعبئة بيانات نموذج التسجيل



شارك الخبر