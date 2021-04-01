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شكرا لقرائتكم سباهي يقرر رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
سباهي يقرر رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الخميس، رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة.
وقال المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً لعدم تحقيق متطلبات الاعتماد الوطني تقرر رفض اعتماد 8 مستشفيات حكومية وخاصة في عدة مناطق بالمملكة خلال شهر مارس 2021م”.
تسجيل المنشآت الصحية
وفي وقت سابق أعلن مركز سباهي عن 4 خطوات لتسجيل المنشآت الصحية وهي كالتالي:
• الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لسباهي
• اختيار نموذج تسجيل منشأة صحية
• اختيار نوع المنشأة
• تعبئة بيانات نموذج التسجيل
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