الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفع الذهب مجدداً اليوم الخميس عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم، بحسب ما نشرت “رويترز”.

الذهب في التعاملات الفورية

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس آذار عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

ضعف الدولار وارتفاع الذهب

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا “الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من ضعف الدولار الأمريكي وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية”.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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