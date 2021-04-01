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شكرا لقرائتكم الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية (295) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (مايو – يونيو 2021م).
الكمية موزعة على 5 بواخر
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (5) بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جازان.
تغطية الطلب المحلي
وأشار إلى أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية (355) ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى إعلان بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021م، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.
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