اخبار السعوديه

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

متابعات الخليج 365 - واس

أدى دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

الكاظمي يصل جدة

يذكر أن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق وصل إلى جدة صباح اليوم الخميس.

وكان في استقبال دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا