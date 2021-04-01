رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

أدى دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

الكاظمي يصل جدة

يذكر أن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق وصل إلى جدة صباح اليوم الخميس.

وكان في استقبال دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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