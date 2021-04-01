الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

أسر التوحد تطلق العدد السادس من نشرتها الإلكترونية طيف التوحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جمعية أسر التوحد، اليوم الخميس، العدد السادس من نشرتها الإلكترونية طيف التوحد.

ويستعرض العديد الجديد من نشرة جمعية أسر التوحد، آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي.

ويمكن تحميل العدد الجديد من النشرة الإلكترونية طيف التوحد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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