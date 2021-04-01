شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات رادعة لمخالفي نظام التبرع بالأعضاء البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس العقوبات التي نص عليها نظام التبرع بالأعضاء البشرية للمخالفين للنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء .
ويعاقب من يخالف بإستئصال العضو البشري لغير غرض التبرع بالسجن والغرامة .
كذلك يعاقب كل من يخالف النظام بإفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً بغرامة تصل إلى نصف مليون ريال .
كما حظر النظام على المنشآت الصحية استئصال عضو لغير غرض التبرع والتصرف بالأعضاء وتتضمن النصوص عقوبات بين السجن والغرامة أو الإثنين معاً وفقاً لـ " عكاظ " .
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