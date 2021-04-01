شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": يحق للحالات الطارئة العلاج بالمستشفيات الخاصة دون مبلغ تحت الحساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس أنه يحق للمريض في الحالات الطارئة العلاج في المستشفيات الخاصة بدون إلزامه بالدفع أولاً .

وقال الدكتور خالد النمر أنه مِنْ حق المريض في الحالات الأسعافية الطارئة المهددة لحياته أو أحد أعضاء الجسم أو وظائفه سواء أتى بالهلال الأحمر أو بغيره أن يتعالج في المؤسسات الصحية الخاصة حتى تستقر حالته بدون إلزامه بالدفع أولاً أو طلب إيداع مبلغ تحت الحساب ، كما ورد في حقوق المرضى التي أكدت عليها وزارة الصحة .