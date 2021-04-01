شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الإجراء المتبع حال خالط متلقي اللقاح شخصًا مصابًا بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه شخص تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، سؤالا لوزارة الصحة، حول التصرف المناسب حال خالط شخصا مصابا بالفيروس.

ومن جانبها أوضحت الوزارة، أنه عند مخالطة حالة مؤكدة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فعلى الشخص عزل نفسه 14 يومًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه عند عمل الفحص خلال فترة العزل، يلزم 14 يومًا حتى بعد سلبية النتيجة.

وبخصوص الجرعة الثانية، أوضحت أنه يمكن تلقيها بعد إتمام فترة العزل حال عدم الإصابة، لكن عند ثبوت الإصابة فستتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناء على المعطيات العلمية.