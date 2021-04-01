«الحصيني»: تسرُّب هواء بارد بالشمالية.. وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

توقَّع خبير الأرصاد، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الخميس حتى غد الجمعة) على بعض المناطق.

وقال الحصيني إنه يتوقع أمطارًا معظمها خفيفة وأحيانًا متوسطة مع رياح مغبَّرة، وأجواء حارة نهارًا، على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة.

وأشار الحصيني إلى أن درجات الحرارة ستتراوح نهارا (33) و(37) مئوية، وستكون الحرارة معتدلة ليلًا، تتراوح بين (20) و(26) درجة مئوية.

وأوضح الحصيني أنه بداية من اليوم الخميس يتسرب هواء بارد على الشمالية.

يتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية.

اقرأ أيضا:

الأرصاد عن «طقس الخميس»: سحب ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق

ودعوا البراد قبل الرحيل.. كراني يكشف موعد وصول الموجة الأفريقية الساخنة