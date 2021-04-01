وزارة الصحة: أخذ لقاح كورونا قبل الحمل لا يؤدي لـ«العقم»

جددت وزارة الصحة التذكير بعدم وجود علاقة بين أخذ لقاح كورونا وعدم الإنجاب (العقم)، مشيرة إلى أنه لا مانع من أخذ المرأة اللقاح قبل الحمل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، وبناء على التوصيات العلمية الحالية فإنه لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل».

وتابعت الوزارة أنه «في حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية، فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح».

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